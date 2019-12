Dossier Andre Iguodala : les Grizzlies campent sur leur position; Dallas finalement pas intéressé ?

Depuis qu’Andre Iguodala a été envoyé par les Warriors aux Grizzlies, beaucoup de franchises rêvent de pouvoir le récupérer. Mais voilà, elles aimeraient bien le faire gratuitement et les Grizzlies ne sont pas du tout prêts à leur faire ce cadeau. Le NY Times et Heavy rapportent que la franchise serait convaincue qu’elle peut obtenir une contrepartie pour le MVP des finales 2015. C’est ce que confirme un dirigeant NBA.

Récemment il se murmurait que les Dallas Mavericks étaient intéressés, mais selon le NY Times ils ne tenteraient pas activement de le récupérer via un trade et ne prévoiraient pas de le faire.

Les Lakers, Clippers et Rockets rêveraient eux de pouvoir le récupérer après le 6 février durant la période des buyout et il se murmure que les Lakers tiendraient la corde.

The Grizzlies remain convinced they can find a trade partner for Iguodala and his $17.2 million salary before the Feb. 6 trade deadline … while teams like the Lakers, Clippers and Rockets stubbornly retain hope that the former Warriors defensive ace becomes a buyout candidate

