Dwyane Wade : « On a dit que j’étais un loser »

Champion dès sa troisième saison NBA avec le gros Shaquille O’Neal dans la peinture, Dwyane Wade a ensuite eu du mal à retrouver le chemin du trophée. Il a enchaîné les saisons incroyables individuellement, mais sans jamais être un candidat crédible pour le titre. Il a fallu que LeBron James et Chris Bosh viennent en renfort en 2010, mais aussi que l’arrière change de mentalité.

« On a dit que j’étais un loser, que ce n’était pas bien de jouer avec moi. Je marquais 30 points par match et c’est cool pendant un temps mais je me suis dit : « Attends une seconde, c’est en train de me causer des défaites, je veux être champion une nouvelle fois. » J’ai dû prendre une décision : je préférais qu’on se rappelle de moi comme d’un grand scoreur ou un grand gagnant ? Cette décision que j’ai prise en 2010, c’était que je préférais être vu comme un gagnant. Donc j’ai fait ce qu’il fallait. » Dwyane Wade.

Et cela s’est traduit par un effacement de sa part, pour laisser LeBron prendre les rênes. Une décision qui lui a permis de remporter deux nouvelles bagues, avant de prendre sa retraite en fin de saison dernière après 1054 matchs joués.

D-Wade said he got tired of scoring 30 a night and wanted to win championships instead

“Scoring 30 a night is cool for a while…did I want to be known as a great scorer or a great winner?”

