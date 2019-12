Grâce à Patty Mills et un gros run, les Spurs résistent au record en carrière de Spencer Dinwiddie

Les Spurs ont réagi après leur défaite face aux Rockets en dominant chez eux les Nets sur le score de 118-108 grâce à un joli comeback puisqu’ils ont compté jusqu’à 14 points de retard. Ils battent Brooklyn pour la 17ème fois de suite à la maison pour porter leur bilan à 11-16 alors que les Nets sont à 15-13.

Patty Mills a sonné la charge pour les Texans avec 21 de ses 27 points à 8/14 dont 7/10 à 3-pts en seconde mi-temps. LaMarcus Aldridge ajoute 20 points à 9/17 et 10 rebonds alors que DeMar DeRozan shoote à 4/14 pour 12 points. Le banc a été performant avec 13 points à 5/6 de Derrick White et 11 points à 5/9 de Marco Belinelli. Les Spurs shootent à seulement 44.8% mais à un correct 13/33 de loin alors que Brooklyn est limité à 7/36 à 3-pts, perd 18 ballons et laisse 13 rebonds offensifs. Spencer Dinwiddie a tout tenté avec son record en carrière : 41 points à 14/29 dont 4/11 à 3-pts alors que Jarrett Allen compile 19 points à 7/10, 13 rebonds et 6 passes.

Les nets ont été aux commandes pendant 3 quarts temps dans le sillage de Dinwiddie, prenant 14 points d’avance jusqu’au reveil texan, qui n’ont pas mené jusqu’à un gros run en fin de 3ème. Il ont conclu le quart sur un 12-0 et Mills les a mis devant pour la première fois du match sur un layup, 83-81. White avait égalisé à 3-pts dans un quart où ils ont rentré 4 de leurs 9 tentatives de loin et l’ont emporté 33-25. Ce run ne s’est pas arrêté-là puisque les Spurs ont marqué les 9 premiers points du dernier acte dans le sillage de White, Mills et Gay pour mener 90-81. Les hommes de Gregg Popovich ont pour une fois tenu leur avance jusqu’au bout répondant bien au retour des Nets à une possession par un 6-0 à l’entame du money time.