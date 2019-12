- in Vintage

By Christophe Brouet

Le 20 décembre 1989 les Bulls de Michael Jordan se déplaçaient à Orlando et alors que Chicago était favori, tout ne s’est pas passé comme prévu malgré un énorme MJ. Ce dernier a signé 52 points à 20/37, mais ses coéquipiers n’ont pas été au rendez-vous et à l’arrivée le Magic, mené par Otis Smith (28 points) et Terry Catledge (26 points) a eu le dernier mot.