Kevin Love : « Je pense que ce sont les 4 joueurs qui devraient avoir leur maillot retiré à Cleveland »

Parmi les joueurs dont l’entrée au Hall of Fame fera sans doute débat, il y a le Cavalier Kevin Love. Champion NBA, multiple All-Star, champion olympique, l’ancien Bruin n’est actuellement pas certain d’y entrer malgré un bien joli CV. Quand on lui demande, il est aussi dans l’incertitude.

« C’est ce que je voulais quand j’étais gamin. C’est la nostalgie. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense quotidiennement. Mais à la fin de ma carrière, je veux être une option (pour le Hall of fame). Je ne sais pas ce que les chiffres disent, mais ce n’est pas comme si j’allais chaque soir sur le terrain en y pensant. C’est juste quelque chose auquel je pensais gamin. Quand j’avais 18 ans, je crois qu’USA Today m’avait demandé : Qu’est-ce que tu espères être à tes 30 ans ? J’avais dit : J’espère avoir une carrière NBA réussie, avec un titre NBA. C’est arrivé. C’était vraiment super cool. Vraiment, vraiment cool. Tout le monde se fixe des attentes pas juste bonnes, exceptionnelles. J’espère que c’est le cas. Quelqu’un qui arrive en NBA a ce genre d’ambitions, de le faire de la bonne façon. Je ne vais pas dire que je l’ai fait de la bonne façon, j’avais de mauvaises habitudes quand je suis arrivé ici. J’étais probablement un peu narcissique et égoïste. Et je pense qu’à certains égards, je devais l’être. C’est fun d’y penser, mais je suis loin d’en avoir terminé. Donc c’est bizarre d’en parler maintenant. C’est trop tôt pour dire si je suis Hall of Famer. Je n’ai pas le sentiment que mon histoire est terminée. J’ai 31 ans. Je suis dans ma 12ème année. Je suis allé 4 fois de suite en finales NBA, je me suis blessé l’an passé. Je me sens tellement bien, vraiment. J’ai le sentiment que j’ai encore beaucoup à donner. Je ne sais pas si après ce contrat ce sera deux ans de plus, je ne sais pas. Mais j’ai encore de bonnes années encore. Je pense que j’ai du boulot à faire. Quelques fois j’en parle ou on m’en parle au sujet d’autres joueurs. Et les gens disent ‘Tu y es. » et je suis genre ‘Non, ce n’est pas le cas.’ Je ne pense pas. Par exemple Chris Bosh. Chris Bosh est un putain de Hall of Famer. Carmelo Anthony est un Hall of Famer. Tracy McGrady est un Hall of Famer, Carmelo Anthony est un Hall of Famer. Il a remporté 3 médailles d’or aux Jeux Olympiques, il est 10 fois All-Star, All-NBA, meilleur scoreur, bien sûr qu’il y est. » Love

Ce qui joue aussi en sa faveur c’est son titre de champion du monde en 2010 et de champion olympique en 2012.

« Si le lycée et même la fac comptent, j’étais first-team All-American lors de mon année freshman. J’ai été élu meilleur joueur de la PAc-10 lors de mon année freshman. Puis je ne sais pas ce que je vais faire après. Est-ce que je vais bosser avec une équipe NBA ? Peut-être pas. Probablement pas, même si je n’écarte pas cette possibilité. Si je joue 7 ans de plus, cela ferait de bonnes stats. Notamment celles que je trouve très cool, le rebond et le tir à 3-pts. Peut-être que je pourrai être le premier joueur à tourner à 10 rebonds et à rentrer 2 000 tirs à 3-pts. C’est cool. » Love

Et le maillot ?

« Ce serait énorme, surtout ici. Cela dépasse le cadre du basket en raison des relations, des coéquipiers que je considère comme ma famille et des frères pour le reste de ma vie. Champ est littéralement mon frère. On est lié par le sang. Les fans, ça dépasse le cadre du basket. Avoir mon maillot là-haut dans une franchise, c’est énorme, surtout parce que niveau sport, il y avait eu une disette de 52 ans et nous avons remporté le titre de la manière dont nous l’avons fait. Il y a cette bannière, les titres de conférence et il y a Kyrie, Bron, Tristan et moi. Je pense que ce sont les 4 qui devraient avoir leur maillot retiré. » Love

Via The Athletic