La NBA prévoirait un énorme bonus pour chaque joueur de l’équipe gagnante du tournoi de mi-saison 

Adam Silver ne le cache pas depuis plusieurs mois, il aimerait mettre en place un tournoi de mi-saison à l’image des coupes nationales ou la ligue des champions de football (et autres sports). Mais ce concept n’est pas du tout dans la culture américaine et c’est pour cela qu’il est bien conscient que ça va prendre du temps pour imposer ce format. Il fait partie des idées qui seront votées en avril prochain pour une petite révolution du calendrier et à l’heure actuelle la ligue planche sur les propositions qu’elle soumettra aux propriétaires.

Les joueurs devront aussi donner leur accord et cette idée de tournoi ne fait pas vraiment l’unanimité comme on pouvait le penser. Le défi de la NBA, si ce tournoi voit bien le jour, sera d’arriver à motiver les franchises et les joueurs, qui eux auront comme priorité de remporter le trophée Larry O’Brien. Pour les motiver il faut donc une carotte et forcément ça passe par une prime.

Selon Woj la NBA discuterait actuellement d’un très très gros bonus pour les joueurs de l’équipe qui remportera le tournoi : 1 million de dollars ! Si pour certaines superstars ça ne représente pas une énorme somme, pour de très nombreux joueurs ce serait un bien joli bonus. Beaucoup gagnent entre 1 et 3 million de dollars.

Rappelons que pour motiver les franchises la ligue réfléchirait à offrir un tour de draft au vainqueur.

Story filed to ESPN: The NBA is discussing a $1 million per player purse for the winners of the proposed 30-team, in-season tournament. Reporting with more details on discussions for possible 2021-2022 league calendar change soon on site.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2019