Le Jazz galère mais enchaîne grâce à Donovan Mitchell et un excellent finish

Chez une des pires équipes de la ligue, le Jazz d’Utah fait le plein de confiance avec une 4ème victoire consécutive sur le sore de 111-106. Les hommes de Quin Snyder portent leur bilan à 17-11 alors que les Hawks continuent d’enchaîner les revers avec 6 succès pour 23 défaites.

Cette rencontre n’a toutefois pas été simple à remporter pour le Jazz, qui a dû attendre le money time pour faire la différence, notamment grâce à un excellent Donovan Mitchell, auteur de 30 points à 12/22 dont 1/6 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes, bien aidé par Rudy Gobert (20 points à 5/9 mais 10/19 sur la ligne des lancers et 13 rebonds), Bojan Bogdanovic (19 points à 6/19 et 9 rebonds) et Joe Ingles (14 points à 5/10, 7 rebonds et 5 passes). LeJazz shoote à seulement 6/24 à 3-pts mais rentrent 47% de ses tirs et captent 13 rebonds offensifs en plus de 38 lancers francs tentés. Les Hawks sont limités à 43.3% et 6 rebonds offensifs et tentent 2 fois moins de lancers. Trae Young a arrosé avec 30 points à 9/28 dont 3/11 à 3-pts et 8 passes alors que Jabari Parker signe 23 points à 10/16, 9 rebonds et 5 passes et Kevin Huerter 17 points à 6/13.

Les Hawks ont compté le plus gros écart du match, + 11 en milieu de second quart après un premier équilibré. Ils ont passé un 7-0 pour démarrer le 2ème quart-temps et prendre une dizaine de points d’avance. Pas suffisant puisque le Jazz est revenu à 4 unités à la mi-temps. Les deux équipes ne se sont ensuite pas lâchées d’une semelle jusqu’à 5 points de suite de Young en début de dernier acte pour donner 6 points d’avance aux siens. Mais Utah est revenu instantanément grâce à des 3-pts d’Ingles et Mitchell. Les deux équipes étaient à égalité à 3’50 de la fin et Mitchell amis le Jazz en tête, imité dans la foulée par Royce O’Neale pour impulser le 8-2 décisif