Le Miami Heat ne serait plus intéressé par Chris Paul

Cet été lors du transfert de Chris Paul à Oklahoma City en échange de Russell Westbrook, on a tout de suite parlé d’un nouveau transfert dans la foulée pour CP3. A l’époque une équipe était annoncée intéressée : le Miami Heat. Il y aurait eu des discussions entre les deux camps mais elles n’ont débouché sur rien, ce que demandait OKC étant trop élevé, surtout vu le contrat du meneur de jeu : 124 millions de dollars sur 3 ans.

Quelques mois plus tard et alors que le Heat de Miami effectue un excellent début de saison, selon The Ringer il n’y aurait plus aucun intérêt de la part des Floridiens, pas vraiment surprenant. Les Floridiens pourraient être tentés de recruter un autre All-Star et selon plusieurs dirigeants, il faudrait surveiller la piste Jrue Holiday, qui serait disponible pour un transfert.