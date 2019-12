- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Les Raptors perdent aussi Pascal Siakam, out jusqu’à nouvel ordre;3 titulaires à l’infirmerie

La victoire des Raptors face aux Pistons aura été terrible pour les champions puisqu’ils ont perdu Marc Gasol, Norman Powell, mais aussi Pascal Siakam.

Marc Gasol souffre de l’ischio-jambier gauche et selon ESPN il va être out plusieurs semaines. Quant à Powell, les Raptors l’annoncent out pour une durée indéterminée en raison d’une subluxation de l’épaule gauche.

Pascal Siakam les rejoint, lui qui souffre d’une élongation à l’aine et sera out jusqu’à nouvel ordre.

C’est un énorme coup dur pour les Raptors, qui seront privés de leurs 3 titulaires ce soir face aux Wizards et il faut espérer pour eux que ce n’est qu’une question de quelques matchs car il pourrait être compliqué de s’accrocher aux premières places de la conférence avec autant d’absents majeurs.