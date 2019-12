Leur objectif déjà tombé à l’eau, les Lakers s’en fixent un nouveau

Auteur d’un superbe début de saison avec de belles séries de victoires, les Los Angeles Lakers avaient annoncé comme objectif lors de la saison régulière de ne pas perdre deux matchs de suite. Cette nuit, ils devaient donc battre les Bucks à Milwaukee pour éviter d’échouer puisqu’ils s’étaient inclinés lundi à Indianapolis. Mais ils ont subi la loi des Bucks dans une rencontre où ils ont craqué en second quart et n’ont jamais pu recoller. Il n’a donc fallu que 29 matchs pour que leur objectif tombe à l’eau, mais ils se le fixent un nouvel objectif, le même, sur les 53 matchs qui restent.

« Nous sommes résilients. Nous allons trouver des moyens de gagner. Nous allons continuer de nous battre. C’est notre état d’esprit depuis le début de la saison. Même si nous avons perdu deux rencontres de suite, notre état d’esprit c’est de ne pas perdre deux matchs de suite. Ne perdons pas après avoir perdu un match, il faut tirer les leçons de la première défaite et faire ce que nous pouvons faire pour que lors du prochain nous repartions avec la victoire. » Anthony Davis

« Juste parce que c’est arrivé une fois, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer d’avoir le même objectif pour le reste de la saison. Évidemment nous avons affronté deux équipes coriaces, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons juste oublier et penser que ce n’est pas un souci de perdre deux fois de suite. Nous voulons continuer de gagner, faire une série de victoires, et ne pas perdre encore une fois deux matchs de suite. Et j’espère que nous jouerons notre meilleure basket en avril, mai et juin. » Danny Green