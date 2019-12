Luka Doncic chez Jordan Brand ?

Luka Doncic avait signé un deal avec Nike lors de sa dernière année au Real Madrid et ce dernier a expiré et il est donc sur le marché depuis quelques semaines. Toutefois, il semblerait qu’il ait trouvé un sponsor si on en croit ESPN. Il semblerait en effet qu’il signe rapidement un contrat avec Jordan Brand, et il resterait donc pas très loin de chez Nike.

Rappelons que Jordan Brand avait réalisé un gros coup en engageant Zion Williamson. Il rejoindrait aussi Russell Westbrook, Blake Griffin, Chris Paul, Jayson Tatum ou encore Kemba Walker et Rui Hachimura.