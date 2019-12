Grosse affiche cette nuit au Staples Center entre les Rockets et les Clippers, avec un duel entre 4 superstars : Paul George et Kawhi Leonard d’un côté et de l’autre James Harden et Russell Westbrook. Ça a tourné en faveur des superstars des Rockets, avec notamment un très grand Westbrook. Le meneur de jeu plante 40 points à 13/31 dont 2/6 à 3-pts, 10 rebonds et 5 passes, mais aussi 8 ballons perdus. Il a été capital dans le comeback des siens en dernier quart avec 14 points et a participé au 13-0 fatal en toute fin de match.

« Russ a fait du Russ. Il avait cette mentalité d’être agressif. Je l’ai même trouvé ultra-agressif avec Harden qui était en difficulté. Il amis de gros shoots, des gros tirs à 3-pts. Il a marqué à des moments importants. Je trouve qu’il a changé le match, il a joué sur son tempo et à sa propre vitesse. » Paul George

Plus en vue lors des derniers matchs, le MVP 2017 a fait très mal à la défense des Clippers grâce à son agressivité et sa capacité à aller dans la raquette. Malgré quelques ballons perdus en début de 3ème acte, il a montré la voie avec son énergie et son agressivité. Il a surtout porté les Rockets alors que James Harden était bien défendu.

« C’est comme ça que Russ joue. Il est agressif du début à la fin. Il a accéléré le jeu et il a changé le match en démarrant ainsi le 3ème acte. » George « Quand tu accordes autant d’attention à Harden, tu en oublies qu’ils ont un autre MVP dans leur équipe. Il faut le respecter et le jouer comme il faut. Nous n’avons pas été disciplinés sur lui ce soir, surtout en transition. Une fois qu’il se retrouve devant vous, vous ne pouvez pas le rattraper, et c’est arrivé très souvent durant la seconde mi-temps. » Doc Rivers

Bien tenu, James Harden a tout de même signé 28 points à 8/16 dont 5/11 à 3-pts et il a surtout su mettre les shoots qu’il fallait. C’est lui qui a initié le run final avec 2 lancers puis un step-back à 3-pts. C’est aussi lui qui a mis définitivement les siens en tête sur un nouveau gros shoot à 3-pts et ensuite plié l’affaire avec un layup à l’entame des 2 dernières minutes. Il a inscrit 9 des 28 points des siens dans les dernières 6 minutes

« Nous nous sommes accrochés et ce qui a fait la différence dans les 3 dernières minutes c’est que James a rentré quelques daggers et il a élevé son niveau. La défense de PJ sur Leonard a été aussi incroyable et Russ a été vraiment bon toute la soirée. » Mike D’Antoni

C’est la seconde victoire en trois rencontres des Rockets face aux Clippers, qui montrent qu’il faut compter avec eux et que si le duo Westbrook- Harden marche à plein régime, ils peuvent battre n’importe qui avec régularité.

« C’est fun de venir ici et d’aller chercher une grosse victoire. Gagner c’est le plus important. » Russ

A noter que Westbrook est le premier Rocket autre que Kevin Martin à signer au moins 40 points depuis le 5 janvier 2011.

Via ESPN