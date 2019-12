Steve Kerr : « J’ai changé d’avis, les lycéens devraient pouvoir aller directement en NBA »

Depuis quelques années, le débat sur le fait qu’il faille oui non autoriser les lycéens à sauter la NCAA pour passer directement en NBA fait rage. Pour le moment, la NBA l’interdit et oblige les jeunes à patienter au moins une saison avant de faire le gros saut. Mais de plus en plus d’entre eux choisissent de contourner le système et de jouer à l’étranger (ce qui leur permet notamment d’être payés). C’est le cas notamment de plusieurs joueurs attendus haut à la fin de la saison : LaMelo Ball (qui joue en Australie), RJ Hampton (également en Australie) ou encore James Wiseman, qui vient d’annoncer qu’il quittait la fac de Memphis suite à sa suspension par la NCAA pour se concentrer sur la draft. Une situation qui pousse la NBA à remettre en question cette règle..

« Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être réglés, entre nous et l’association des joueurs. Nous sommes en discussion actives à ce propos. Ce sera pour dans quelques années, je pense. » Adam Silver.

Ce projet serait donc en bonne voie, et certains estiment que ce sera possible dès 2022. En tout cas, Steve Kerr soutiendrait totalement la NBA si elle décidait de prendre cette initiative, malgré une certaine réticence initiale.

« Oui, les lycéens devraient pouvoir aller directement en NBA. J’ai changé d’avis là-dessus. Il y a sept ou huit ans, j’ai écrit un article suggérant d’obliger les jeunes à passer deux ans en NCAA, parce que j’avais le sentiment qu’ils avaient besoin de plus de formation. Mais la G-League peut avoir ce rôle maintenant. Elle n’avait pas cette forme à l’époque. Ce que la NBA a fait, ce que chaque franchise a fait, c’est à dire mettre en place sa propre équipe en G-League, c’est très impressionnant. Toute la ligue comprend que notre responsabilité est d’essayer d’aider ces jeunes à se développer, sur et en dehors des parquets. C’est comme ça que l’on progresse. Donc je voudrais que des joueurs puissent passer directement du lycée à la NBA s’ils le veulent parce qu’on peut au moins leur offrir un meilleur chemin pour se développer. » Steve Kerr.

Un temps autorisé, cette pratique a permis notamment à LeBron James, Kevin Garnett ou encore Kobe Bryant d’arriver très tôt en NBA. Trois belles réussites, mais d’autres joueurs, moins talentueux que ces trois là, ont coulé après avoir tenté eux aussi de faire le grand pas très tôt.

Via NBC Sports.