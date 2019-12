All-Star Game 2020 : Common et Chance The Rapper assureront le show à domicile

Lors du All-Star Game 2020 à Chicago ce sont deux natifs de Windy City qui assureront le show. Chance The Rapper donnera un concert à la mi-temps du match des étoiles le dimanche soir tandis que Common, fera un speech avant le match et s’occupera de l’introduction des joueurs.

Taylor Bennett, frère de Chance The Rapper donnera lui un concert à la mi-temps du Rising Stars le vendredi soir.

Bennett et Chance the Rapper seront des ambassadeurs de ce All-Star Game et travailleront avec la NBA sur de nombreuses choses.

He’ll be joined by Common, who is set to give a pregame speech and handle player introductions. Taylor Bennett is also performing at the Rising Stars halftime in addition to his ambassador duties.

— DeAntae Prince (@DeAntae) December 20, 2019