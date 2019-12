- in Highlights

By Christophe Brouet

Damian Lillard et CJ McCollum trop forts pour le Magic

Damian Lillard (36 points à 13/21 dont 7/13 à 3-pts et 6 passes) et CJ McCollum (31 points à 12/20 dont 4/8 de loin, 8 rebonds et 4 passes) ont combiné pour 67 points à 25/41 dans la victoire de Portland face à Orlando.