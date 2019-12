Dwyane Wade encense James Harden : « C’est pour ça qu’il y a cette haine, parce que ce qu’il fait n’a jamais été fait avant »

Depuis la saison passée James Harden affole les compteurs et multiplie les cartons offensifs. Peu de joueurs dans l’histoire ont affiché une telle moyenne de points sur autant de matchs puisqu’il est à 36.7 points de moyenne depuis le début de l’exercice 2018-19. Malgré ça il est critiqué pour son style de jeu fait de un-contre-un, d’isolation et de fautes provoquées, et pour des pourcentages parfois faibles même si ses moyennes restent à peu près correctes avec 44% aux tirs dont 36.5% à 3-pts. Maître dans l’art du un-contre-un, s’il n’a pas la reconnaissance qu’il mérite de la part d’une partie du public, ses pairs savent bien que ce qu’il fait est extraordinaire, à commencer par Dwyane Wade.

Depuis le début de l’exercice Harden fait mieux que la saison passée avec pas moins de 5 rencontres à au moins 50 points.

.@DwyaneWade on James Harden: "It’s undeniable that he’s one of the greatest to ever touch the basketball…Just the way that he's able to score the basketball…That’s why he’s getting hate, because we’ve never seen it like this before." #Rockets https://t.co/PkncEXh5el pic.twitter.com/u7H3aNziyp

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) December 20, 2019