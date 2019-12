Emmené par un très bon duo et malgré le zéro pointé de Walker, Boston a déroulé; Même Tacko Fall est entré en jeu !

La soirée s’est tellement bien passée pour les Celtics que même Tacko Fall – réclamé par le public – a eu le droit à 5 minutes de jeu de la part de Brad Stevens. Boston a en effet dominé Detroit 114-93 au TD Garden, dans le sillage des 26 points de Jaylen Brown et Jayson Tatum, à respectivement 9/13, 5 rebonds et 5 passes et 10/17, 5 rebonds et 3 passes en 3 quarts-temps.

De quoi flouter un peu le match difficile de Kemba Walker au niveau de l’adresse (2 points à 0/6, 2/2 aux lancers-francs, 3 rebonds et 11 passes). Tous les joueurs des Celtics entrés en jeu ont marqué au moins 2 paniers sauf lui. Les Pistons ont perdu 25 ballons et Boston (avantage 51-36 au rebond) a dominé 58-34 aux point inscrits dans la peinture. Sans Hayward et Smart, les locaux ont shooté à 52.3%, tout en limitant leurs adversaires à 40%. Le rookie Grant Williams a battu son record en carrière avec 18 points tandis qu’Enes Kanter a capté 18 rebonds. Fall est lui entré en jeu à domicile pour la première fois de la saison.

Menés seulement 28-26 au début du 2ème quart, les Pistons, privés de Blake Griffin, Luke Kennard et Christian Wood, ont pris un 32-22 dans la période, puis un 31-21 dans la suivante. Andre Drummond a terminé à 12 points et 11 rebonds, Thon Maker 15 points et 7 rebonds et Derrick Rose 14 points.

C’est une 4ème défaite en 5 matchs pour Detroit, un 2ème succès d’affilée pour Boston.