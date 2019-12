Gary Payton II sur le point de revenir en NBA

Selon Shams, Gary Payton II, fils de la légende, serait proche d’un accord avec les Washington Wizards. Il signerait forcément un contrat au minimum et serait le 18ème joueur de l’effectif. Les Wizards ont obtenu le droit de signer un joueur de plus suite à la blessure de CJ Miles.

La saison passée Gary Payton II avait joué 3 rencontres avec Washington pour 3.7 points à 62.5% et 1.3 passe en 5.3 minutes. Il n’est pas arrivé jusque là à se faire une place en NBA, limité à quelques matchs chaque saison depuis 2016-17. Il totalise seulement 32 rencontres dans la grande ligue pour 3.1 points, 1.8 rebond et 1.2 passe.

Depuis le début de saison il jouait avec les South Bay Lakers où il tourne à 21.4 points, 9.3 rebonds et 6.3 passes

G League guard Gary Payton II is close to a contract with the Washington Wizards, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Payton didn’t play in Showcase game today in Las Vegas.

