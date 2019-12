- in Résultats et highlights NBA

Golden State retrouve la victoire ! 4 et 5 de suite pour Toronto et Indiana, Cleveland et OKC s’imposent

Retour sur les 5 derniers matchs de la nuit en NBA !

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 106-102

Souriez fans des Warriors, votre équipe a mis fin à sa série de 5 défaites en battant New Orleans cette nuit dans le duel des deux équipes les moins bien classées de l’Ouest. Ça a été compliqué puisqu’ils ont gâché 20 points d’avance mais un shoot à plus de 6 mètres (après 2 lancers de Brandon Ingram, 25 points à 9/17, 6 passes) signé des mains de l’homme du match D’Angelo Russell (25 points à 9/20, 7 passes) à 32.9 secondes de la fin a bien aidé à aller chercher cette ‘win’. En tête 31-16 après un quart-temps puis 56-44 à la pause, Golden State a encaissé un 37-22 dans le 3ème (et s’est retrouvé mené 81-78 sur un 3-points au buzzer de Jrue Holiday, auteur de 25 points à 10/22) avant de se reprendre dans le dernier quart, remporté 28-21. Les Pelicans devant 98-91, les Warriors ont passé un 7-0 aux visiteurs. Damion Lee a signé 20 points à 6/14 et 6 rebonds.

Toronto Raptors – Washington Wizards 122-118

Sans trois joueurs majeurs mais avec le retour de Fred VanVleet (18 points à 6/18, 9 rebonds, 8 passes) et de bons Kyle Lowry (26 points à 7/14, 9 passes) et Serge Ibaka (23 points à 7/10, 10 rebonds et 3 contres), les Raptors ont fait monter leur compteur de victoires d’affilée à 4 en battant les Wizards. Devant 40-23 après 12 minutes puis 68-52 à la pause, les Raptors ont début le dernier quart en tête 96-85 mais deux 3-points signés Bradley Beal (37 points à 12/24, 7 rebonds, 6 passes) et Admiral Schofield ont réduit l’écart à 2 points. Ish Smith (26 points à 9/9, 4/4 à 3-points) lui aussi de loin a égalisé à 5’21 de la fin, 107 partout. Patrick McCaw a mis dedans derrière la ligne à 3’03 et après un manqué de Beal pour égaliser, Lowry a planté à 3-points à 2 minutes, donnant 6 points d’avance aux siens. Beal et Troy Brown Jr. ont chacun trouvé le chemin du panier dans les 21 dernières secondes mais VanVleet a assuré 4 lancers pour préserver la victoire.

Indiana Pacers – Sacramento Kings 119-105

Après avoir battu les Lakers, les Pacers (20-9) n’ont pas tremblé face aux Kings et ont décroché un 5ème succès consécutif avec 23 points (10/16) de T.J. Warren, 17 points (5/9) de Myles Turner et 15 points (6/13, 9 rebonds, 6 passes, 2 contres) de Domantas Sabonis et T.J. McConnell (7/8, 8 passes). Et trois autres joueurs à au moins 10 points, soit 7 au total. À 64% (contre 53% pour les Kings) en 1ère mi-temps, Indiana (52% sur le match, 45% pour les Kings) était devant 68-57 à la pause, puis de jusqu’à 22 points dans le 3ème quart-temps, conclu sur le score de 92-79 suite à un 9-0 réussi par Sacramento. L’équipe de Nate McMillan a ensuite tranquillement géré son dernier quart, dominé 27-26. Richaun Holmes a terminé meilleur marqueur des Kings avec 20 points (9/10, 9 rebonds). Buddy Hield a été limité à 7 points à 3/15.

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 114-107

Menés de 12 points en début de 4ème quart-temps, les Cavs n’ont pas paniqué et ont décroché une deuxième victoire d’affilée pour la deuxième fois cette saison aux dépens des Grizzlies. Jordan Clarkson a battu son record en saison avec 33 points à 12/17 et 6 rebonds, Kevin Love a lui signé 21 points à 6/13 et 13 rebonds et le 3-points pour passer devant à un peu plus d’une minute de la fin. Collin Sexton, à 2/12 aux tirs sur le match, a ensuite réussi 3 lancers-francs et Darius Garland 2 pour mettre les Cavs à l’abri. Hormis un 36-26 infligé par les Grizzlies (2ème défaite d’affilée) aux Cavs dans le 3ème, le match a été très disputé avec 25 changements de leader et 16 égalités. Jaren Jackson Jr. a terminé à 24 points pour Memphis, Dillon Brooks 16, Ja Morant a lui signé son plus petit score de la saison avec 8 points à 4/11 mais 5 rebonds et 11 passes.

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 126-108