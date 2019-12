[Ice In The Veins] Steve Kerr : « D’Angelo Russell est fait pour ça »

En tête de 20 points en première mi-temps, les Golden State Warriors ont bien failli laisser échapper un match de plus face aux Pelicans. Ces derniers sont revenus et sont même passés en tête en dernier quart et tout s’est joué dans le money time. D’Angelo Russell est alors entré en piste. Alors que les siens étaient menés 98-93 avec 2’13 à jouer, il a planté un pullup, puis un shoot derrière l’arc 40 secondes plus tard pour égaliser. Et à 32.9 secondes du buzzer, alors qu’Ingram avait remis New Orleans à hauteur, l’ancien Net a planté le shoot qui a mis les Californiens définitivement aux commandes

D'Angelo Russell in the clutch Big shot maker 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Px7KbyzmpI — Chris Montano (@gswchris) December 21, 2019

Adepte de la célébration « de la glace dans les veines » DLo a été à la hauteur de sa réputation pour enfin permettre aux Warriors d’arracher un match serré.

« C’est plus lié à ce que tu as en toi que ton shoot en fait. Tu peux être un super shooteur et ne pas aimer ces moments. Il aime ces moments et a tendance à s’en sortir. » Draymond Green « Il est comme ça. Il est fait pour ça, pour finir un match parce qu’il n’a pas peur de rater. Tu ne peux pas t’inquiéter de rater un tir. D-Lo n’a jamais peur de ça. Avec Steph et Klay out, c’est un gars sur lequel nous devons nous appuyer. » Steve Kerr

Cette saison le meneur en est déjà à 15 shoots dans les moments « clutchs » (+ ou – 5 points dans les 5 dernières minutes), 10 de plus que n’importe quel autre joueur de l’équipe, alors même qu’il n’a joué que 7 de ces 14 matchs « clutchs ». Il est également très bien classé en NBA :

1. Chris Paul: 21 paniers clutchs en 78 minutes clutch

2. Nikola Jokic: 19 paniers clutchs en 65 minutes clutch

3. Zach LaVine: 19 paniers clutchs en 80 minutes clutch

4. Donovan Mitchell: 18 paniers clutchs en 57 minutes clutch

5. Buddy Hield: 17 paniers clutchs en 56 minutes clutch

6. Joe Harris: 16 paniers clutchs en 74 minutes clutch

7. Kyrie Irving: 16 paniers clutchs en 44 minutes clutch

8. Shai Gilgeous-Alexander: 16 paniers clutchs en 76 minutes clutch

9. D’Angelo Russell: 15 clutch makes en 27 minutes clutch

« L’expérience c’est la clé dans cette ligue. J’ai été dans des situations où tu es menés de 20 points avec 10 minutes à jouer et tu vois un joueur qui prend le match en main. Je me rappelle surtout d’avoir joué contre Chris Paul, où lors du premier quart, second quart et troisième quart, il suivait le plan de jeu et faisait jouer ses coéquipiers. Puis le dernier quart c’était le sien. » Russell

Via The Athletic