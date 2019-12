Il y a 10 ans Gilbert Arenas et Javaris Crittenton sortaient les guns dans le vestiaire; Caron Bulter raconte

Le 21 décembre 2009 éclatait un des plus gros scandales de l’histoire NBA. Les joueurs des Wizards Gilbert Arenas et Javaris Crittenton s’étaient livrés à un concours de « qui a la plus grosse. » Tout était parti d’une partie de carte dans l’avion après un match et cela s’est terminé 48 heures plus tard dans le vestiaire lors de l’entraînement. Arenas avait amené 4 flingues et a demandé à Crittenton d’en choisir un, mais ce dernier avait aussi amené le sien, chargé, et l’a pointé en direction du meneur. Le pire avait été évité et ils avaient été suspendus pour le reste de la saison et avaient été jugés. Arenas condamné à 30 jours en centre de réadaptation et 2 ans de probation, quant à Crittenton, il avait écopé d’une peine de probation d’un an. En 2015 ce dernier a été reconnu coupable du meurtre d’une femme datant de 2011 et a été condamné à 23 ans de prison.

“Tuff Juice: My Journey from the Streets to the NBA« , Caron Butler a raconté ces fameux événements