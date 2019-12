Il y a 128 ans James Naismith inventait le basket; Retour sur le premier match de l’histoire

Le 21 décembre est une date très importante dans l’histoire du basket, puisque c’est un 21 décembre, et plus précisément le 21 décembre 1891 que James Naismith a inventé le basket. Ce jour-là dans le gymnase de l’école de Springfield YMCA dans le Massachusetts, se jouait la toute première rencontre. L’occasion de ressortir un document d’archives déniché par le Dr. Michael J. Zogry, professeur à l’université de Kansas, un passage à la radio de l’inventeur.

De passage à New York en 1939, quelques mois avant sa mort, Naismith, avait donné une conférence à quelques journalistes spécialisés dans le basket où il dénonçait la modernisation de son sport, comme la défense de zone.

Il avait également assisté à deux matchs NCAA au Madison Square Garden où le spectacle proposé n’avait pas semblé l’enchanter. Puis dernière étape à New York, il était passé sur la radio WOR-AM le 31 janvier 1939 pour évoquer l’invention du basket. Zogry a mis la main sur un enregistrement de son intervention dans les archives de la radio, sans doute le seul enregistrement existant de la voix de Naismith.

« J’ai fait venir les garçons à la salle et j’ai fait deux équipes de 9. J’ai pris un vieux ballon de football et je leur ai montré deux paniers de pêche que j’avais cloués des deux côtés de la salle et je leur ai dit que l’idée c’était d’envoyer le ballon dans le panier de pêche de l’équipe adverse. J’ai donné le coup de sifflet et le premier match de basket a débuté.

Je n’avais pas assez de règles et c’était ma plus grosse erreur. Les garçons ont commencé à se plaquer, se donner des coups de poing et se taper. Ca a fini en mêlée générale au milieu de la salle. » Naismith