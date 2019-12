Jamal Murray explose au bon moment, Nikola Jokic en triple-double, 5/5 pour Denver ! Minnesota plonge un peu plus

Cinquième triple-double de la saison – et 8ème double-double d’affilée – et cinquième victoire consécutive pour Nikola Jokic et les Nuggets, vainqueurs des Timberwolves 109-100 vendredi soir au Pepsi Center. Le Serbe a compilé 22 points à 10/16, 10 rebonds et 10 passes pour son 33ème triple-double en carrière. Il a été secondé par un excellent Jamal Murray, auteur de 28 points dont 9 dans les dernières minutes du 3ème quart-temps pour contenir le retour de Minnesota.

Sans Karl-Anthony Towns, les Wolves n’ont pas fait de miracle, et perdent un 9ème match consécutif. Ils n’ont pas mené une seule fois au cours de cette rencontre. Denver a réussi 13 de ses 15 premiers tirs avant d’en rater 5 d’affilée à la fin du 1er quart (33-20 Nuggets). Minnesota est revenu à 4 points dans le 2ème quart et n’avait que 2 points de retard à la fin du 3ème, mais n’a jamais réussi à prendre l’avantage (deux 3-points ratés quand l’occasion s’est présentée, deux fois).

Denver a pris jusqu’à 19 points d’avance dans le dernier quart, remporté 27-25. Andrew Wiggins a terminé meilleur marqueur des Wolves avec 19 points à 7/18 et 6 passes devant Gorgui Dieng (18 points à 6/11 et 6 rebonds).