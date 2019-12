Joel Embiid : « On a peur »

Invaincus à domicile durant les deux premiers mois de la saison, les Sixers viennent de tomber coup sur coup au Wells Fargo Center. D’abord face à Miami, puis contre des Mavericks pourtant sans Luka Doncic, 117-98. Joel Embiid, auteur de 33 points à 12/24 et 17 rebonds, avait une explication simple après la rencontre :

« J’ai le sentiment que… et surtout ce soir, qu’on a peur quand on joue. Le basket c’est facile. Tu shootes, tu passes… si tu ne shootes pas tu passes. Mais ce soir, on n’a pas mis de tirs et on a été bien mauvais en défense. » Joel Embiid

Peur de la zone matchup, déjà proposée par le Heat (sur 38 possessions mercredi) et adoptée également par Dallas (sur 35 possessions vendredi) ? Un schéma défensif que Kristaps Porzingis, 22 points à 10/19, 18 rebonds et 3 contres, n’avait plus pratiqué depuis longtemps.

« La dernière fois ? C’était sûrement en Europe. » Kristaps Porzingis

Une troisième défaite d’affilée (ils avaient perdu à Brooklyn dimanche mais Embiid n’avait pas joué) pour des Sixers (20-10) pour le moment relégués à la 6ème place de la conférence Est.

« Ce n’est pas qui nous sommes. J’aime coacher ces gars parce que je les respecte. J’ai le sentiment que notre esprit de compétition en a pris un coup suite à notre incapacité à scorer et je pense que dès que vous faites face à une saute d’humeur qui affecte votre défense parce que votre attaque est touchée, ça doit être réglé. Ça fait combien de temps depuis le match à Brooklyn, 6 jours ? Avant ça, on était bien, mais depuis 6 jours, non. On n’a pas joué avec la volonté qui caractérise cette équipe. » Brett Brown

Le problème serait-il donc mental, alors que les pourcentages de l’équipe ne varient pas énormément qu’elle fasse face à une défense de zone ou à une traditionnelle homme à homme (40% aux tirs contre la zone sur les 2 derniers matchs soit 73 possessions et 43% aux tirs contre une défense individuelle soit 141 possessions).

« Ce soir on a eu de shoots ouverts. Il faut les prendre. Il y a aussi un équilibre à trouver. Beaucoup de gens te disent d’être agressif, et tu ne veux pas être égoïste, mais au final il faut prendre les tirs, surtout si tu as une bonne position. Si tu es ouvert, tu shootes. On va soit prendre le rebond offensif soit réussir ou autre chose, mais il faut shooter. » Joel Embiid

Samedi les Sixers accueilleront Washington, qui sort d’une défaite à Toronto. Une équipe qui affectionne également la zone, avec un pourcentage d’utilisation très élevé au sein de la ligue.

