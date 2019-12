Kevin Love réagit à la folle tentative de dunk de Ja Morant sur (par-dessus) lui

Kevin Love (2,03 m) est passé tout près d’être la victime d’un dunk à la Vince Carter sur Fred Weis aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 cette nuit. Love sous le cercle, Ja Morant (1,90 m) est arrivé face à lui et lui est passé… par-dessus la tête.

« Je suis tellement content qu’il ne soit pas allé au bout parce que j’aurais peut-être dû… on peut prendre sa retraite pour raison médicale ? Et continuer à être payé ? J’aurais peut-être été obligé de faire ça. Je dois me mettre de la glace sur la tête, le gamin m’a sauté par-dessus la tête. Je ne pensais vraiment pas qu’il allait décoller de là. Je savais qu’il était athlétique mais merde… c’était qui, Frédéric Weis ? Il m’a vraiment sauté par-dessus, il m’a juste touché un peu avec sa jambe à la fin. J’étais tellement content qu’il rate ce dunk ! Je l’ai aidé à se relever, c’était ma manière de lui tirer mon chapeau. C’est vraiment un gamin spécial. » Kevin Love

Sur Instagram, le Cav a re-posté l’action avec la légende suivante :

« Ja a failli mettre fin à ma carrière professionnelle avec ce dunk. Ce gamin est spécial »

Et s’il l’avait mis ?

« J’aurais peut-être dû balancer mon maillot et simplement dire : ‘Le basket, c’est fini pour moi, c’est la fin’. Non, c’est un athlète et un joueur incroyable. C’était super. Quand j’ai retrouvé le banc pour le temps-mort tout le monde me regardait comme ça (il met ses mains sur sa bouche et ouvre grand les yeux). J’étais là : ‘Oui, je sais, je sais’. C’était dingue, très impressionnant. » « Il était sur mon chemin. Il n’y a pas de points ‘cool’ de distribués pour un dunk raté. Je ne sais pas quoi dire. J’ai raté. Ça aurait été différent si je l’avais mis je pense. » Ja Morant