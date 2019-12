- in Highlights

By Christophe Brouet

Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr. guident les Mavs à la victoire malgré le chantier de Joel Embiid

Nouvelle victoire surprise des Mavs, qui l’emportent à Philly dans le sillage du duo Kristaps Porzingis (22 points à 10/19 dont 2/6 à 3-pts, 18 rebonds et 3 contres) – Tim Hardaway Jr. (27 points à 10/21 dont 7/11 de loin) et malgré les 33 points à 12/24 dont 3/7 à 3-pts et 17 rebonds de Joel Embiid