Kyrle Korver sur LeBron James et Giannis Antetokounmpo : « C’est unique et ils ont tous les deux ça. »

Jeudi soir lors du choc entre les Bucks et les Lakers, avec un duel dans le match LeBron James vs Giannis Antetokounmpo, il y avait 3 joueurs ayant côtoyé les deux superstars : Jared Dudley, Kyle Korver et George Hill. Ils sont donc très bien placés pour comparer les deux, pas forcément leur jeu mais les joueurs qu’ils sont au quotidien. Et il y a un point commun qui saute aux yeux, la place qu’a le basket dans leur vie.

« J’étais avec Giannis lorsqu’il était un jeune gamin, où tout ce qu’il faisait c’était manger, dormir et respirer basket, ce que j’ai pu voir LeBron faire maintenant. Il était au centre d’entraînement nuit et jour avec ses frères. Il prenait des shoots, allait à la salle de muscu. Il vivait encore avec sa mère à l’époque. Tout tournait autour du basket. Giannis essayait d’apprendre à connaître les États-Unis. Il était intrigué par différents film, comme ‘Boyz ’n the Hood,’ ‘Coming to America,’ il essayait de s’intégrer dans la culture américaine. D’un point de vue compétiteur, Giannis détestait perdre. Il a ce regard en lui qu’a LeBron James quand il dunke. Il s’est rendu compte que personne ne pouvait vraiment défendre sur lui, même lorsqu’il était jeune. Les deux sont altruistes. Les deux rendent leurs coéquipiers meilleurs. » Jared Dudley

« Le truc le plus incroyable pour moi chez LeBron c’est qu’il est au top depuis tellement longtemps et malgré ça il continuer de trouver de la motivation pour y rester, pour maintenir sa concentration. Je ne pense pas que qui que ce soit qui le côtoie doute du fait que le basket est la chose la plus importante pour lui. Giannis est comme ça aussi. Giannis, MVP l’an passé, comment est-ce qu’il va réagir à 25 ans, avec une signature shoe et toutes les choses qui accompagnent le fait d’être MVP ? La vie change, la façon dont les gens vous parlent change, les gens vous voient comme une opportunité. Ta vie change quand tu es récompensé de la sorte à ce niveau, mais le basket reste la chose la plus importante pour lui. C’est unique et ils ont tous les deux ça. » Korver