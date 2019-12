La menace vient de partout, le Heat balaie New York sans forcer avec un gros collectif ! Goran Dragic de retour

Goran Dragic de retour après 9 matchs d’absence et c’est une 2ème victoire consécutive pour le Heat, vainqueur 129-114 des Knicks cette nuit. Le meneur a aligné 18 points à 6/12 et 9 passes en 24 minutes, accompagné par les 20 points à 6/9, 8 rebonds et 3 passes de Bam Adebayo, 18 de Duncan Robinson, 15 de Kendrick Nunn, 14 de Derrick Jones Jr., 12 de Tyler Herro ou encore 10 de Kelly Olynyk. Et Jimmy Butler dans tout ça ? Rien de forcé avec 9 points à 2/3, 5 rebonds, 8 passes et 3 interceptions en presque 28 minutes. Les titulaires n’ont pas eu besoin de jouer le dernier quart.

L’équipe a mené de maximum 34 points et s’est imposée pour la 6ème fois de la saison après avoir mené de bout en bout. Bobby Portis a mené le scoring des Knicks en sortie de banc avec 30 points à 12/17 et 8 rebonds en 24 minutes, devant Mitchell Robinson et ses 18 points, Marcus Morris et ses 15 points et Julius Randle et ses 13 points.

Miami (7 joueurs à au moins 10 points) a rentré 55.8% de ses tentatives, New York, dominé 51-41 au rebond, 43.6%.