Luka Doncic proche de signer chez Jordan Brand !

Free agent chaussures, Luka Doncic serait selon Shams Charania proche d’un accord de plusieurs années avec Jordan Brand. La marque prestigieuse n’est clairement pas passée à côté de la saison folle (29.3 points, 9.6 rebonds et 8.9 passes par match) du Slovène sophomore de seulement 20 ans et promis à un très grand avenir.

On rappelle que le Mav a manqué les 3 derniers matchs de son équipe en raison d’une entorse de la cheville.

Dallas Mavericks star Luka Doncic is closing in on a lucrative multi-year endorsement deal with Jordan Brand, sources tell me and @tim_cato.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2019