Meilleure série de la saison pour Portland, McCollum et Lillard on fire contre un Magic maladroit mais un Carmelo Anthony blessé

Trois sur trois pour Portland (meilleure série de la saison), vainqueur 118-103 du Magic avec 36 points à 13/21 et 6 passes de Damian Lillard et 31 points à 12/20, 8 rebonds et 4 passes de C.J. McCollum et malgré la blessure au genou de Carmelo Anthony (5 points à 1/6, 6 rebonds et 3 contres en 9 minutes) dans le 2ème quart-temps vendredi soir au Moda Center.

Hassan Whiteside a lui signé son 13ème double-double d’affilée avec 10 points et 17 rebonds alors qu’en face, Nikola Vucevic a terminé meilleur marqueur et rebondeur d’Orlando avec 23 points et 12 rebonds.

Après un 14-0 encaissé dans le 1er quart, Orlando s’est retrouvé mené 31-13 après 12 minutes, avant de revenir à 57-44 à la pause via un 16-2.Le backcourt des Blazers a pris le contrôle dans le 3ème quart (remporté 36-31) avec 16 points et 3 passes de Lillard et 10 points de McCollum dans la période (93-75).

Evan Fournier a terminé à 16 points à 7/17, 2 rebonds et 3 passes. L’avantage 52-30 d’Orlando aux points inscrits dans la peinture et sur les ballons perdus (20 pour Portland, 10 pour le Magic) a été plombé par le 7/28 de l’équipe à 3-points, contre 17/36 pour les locaux, qui ont mené de jusqu’à 21 points et dominé 21-11 sur les points inscrits en contre-attaque. Portland a shooté à 50% sur le match et le Magic à seulement 36.8% au global.