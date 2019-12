Nerlens Noel : « Shai Gilgeous-Alexander est un tueur élégant et sophistiqué »

3ème victoire consécutive pour le Thunder, qui équilibre son bilan en dominant les Suns de Phoenix. Un succès dont l’arrière Shai Gilgeous-Alexander a été le grand artisan puisqu’il a signé 32 points à 13/18 dont 2/2 à 3-pts, un record en carrière.

« Les shoots sont juste rentrés aujourd’hui. J’ai ces shoots très souvent, c’est juste que ce soir ils sont rentrés. Mais c’est le témoignage du boulot que j’effectue chaque jour. J’ai confiance en ça et ça a fonctionné pour moi. » SGA

Le sohpomore est tout simplement le meilleur scoreur des siens depuis le début de saison. Une confirmation de son talent.

« C’est une bonne expérience pour moi. Peu de jeunes joueurs jouent autant que moi. Je suis béni et chanceux d’être dans cette position. J’essaye d’en tirer au maximum profit. » SGA

Il impressionne ses coéquipiers, à commencer par Chris Paul, qui sur un super euro step de l’ancien Clipper, a lâché un « Oh putain »

SGA a notamment une incroyable capacité à finir près du cercle.

« C’est un tueur élégant et sophistiqué, vous voyez ce que je veux dire ? Une fois qu’il est proche du panier, il est mince, mais il est sec, et il peut finir sur n’importe quel pied et avec n’importe quelle main. Il a cette capacité à provoquer des fautes, à aller sur ses spots pour mettre ses layups à haut degré de difficulté. il a un toucher dingue. » Nerlens Noel

« Ils essayaient de switcher énormément ce soir. Je trouve qu’il a fait du bon boulot pour changer de vitesse et de direction et attaquer le cercle au moment où ils effectuaient le changement. Comme tout le monde a pu le voir depuis le début de la saison, il a une panoplie de shoots près du panier avec les deux mains. Ce qui est impressionnant avec lui c’est l’effet qu’il met sur le ballon, parce que souvent ce ne sont pas des layups normaux. Il arrive à mettre un effet au ballon. Il a vraiment un super toucher près du panier. » Billy Donovan