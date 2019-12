[Podcast] Mercato : Quelles équipes et joueurs à surveiller ?

Le 15 décembre plus de 100 joueurs NBA sont devenus transférables, ce qui marquait officieusement le début du marché des transferts en NBA, qui se terminera le 6 février. Les rumeurs devraient se multiplier et L’Echo des Parquets fait le point sur les équipes et les joueurs à surveiller dans les semaines qui viennent. Nico (@StillBallinUnba), Lucas (@SwitchtoLK) et Guillaume (@GuillaumeBInfos) vous en parlent

