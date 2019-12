Quand le lycéen LeBron James recevait une paire de shoes des mains de la star Kobe Bryant

Lors d’un épisode de son émission The Shop, LeBron James s’est remémoré l’un de ses plus beaux souvenir de lycée hors des terrains : une brève rencontre avec Kobe Bryant avant le All-Star Game 2002.

Pour info, le All-Star Game avait été remporté 135-120 par la conférence Ouest avec en MVP… Kobe Bryant (31 points à 12/25, 5 rebonds et 5 passes).

“My junior year in High School…the All-Star game was in Philadelphia. I went to the hotel before All-Star Saturday and [Kobe Bryant] gave me a pair of shoes. That was one of the craziest things for me as a high school junior.”

⁰-LeBron's little-known Kobe story

