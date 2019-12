Rebelote pour Reggie Jackson : « J’espère qu’on aura encore suffisamment de temps à mon retour »

Présent lors de l’intégralité des 86 matchs (82 + 4 matchs de playoffs) disputés par Detroit la saison dernière, Reggie Jackson (29 ans, 1,90 m) est cette saison à nouveau stoppé par les blessures. Après le genou, c’est désormais son dos qui l’enquiquine : le meneur n’a joué que les 2 premiers matchs de la saison et restent donc sur 26 matchs d’absence. Dur pour celui signé pour 5 ans et 80 millions de dollars en 2015.

« Ça craint, j’ai fait une très bonne offseason, l’équipe a fait du super boulot dans l’assemblement de l’effectif et je m’attendais à une nouvelle super année. J’ai un peu senti quelque chose qui traînait pendant le training camp. Ça s’est empiré en pré-saison et après le deuxième match de la saison, je ne pouvais plus continuer. » Reggie Jackson

Il a été difficile pour les Pistons de trouver un rythme sans lui : l’équipe – qui doit aussi faire avec les absences récurrentes de Blake Griffin – est 10ème de la conférence Est avec un bilan de 10 victoires pour 18 défaites. Jackson sera ré-évalué après Noël et espère reprendre bientôt l’entraînement.

« On veut se donner une chance d’être dans la bataille. Si on fait ça, on peut toujours faire quelque chose de remarquable sans que cette saison ne soit perdue. Je suis le deuxième joueur le plus ancien ici après Andre et j’ai vu l’équipe s’assembler, mais c’est la santé qui nous manque. Moi-même je n’ai pas eu de chance, donc c’est dur. C’est énervant après tout le travail que j’ai fourni, j’ai commencé à reprendre du plaisir la saison dernière car j’allais bien physiquement. J’étais vraiment prêt à attaquer l’année, gérer mon offseason, et c’est difficile d’être un observateur aujourd’hui. J’espère qu’on aura encore suffisamment de temps à mon retour. » Reggie Jackson

Encore plus frustrant pour lui, il sera free agent sans restriction à la fin de la saison et il est difficile de faire monter sa valeur sur le banc…

« Je ne me concentre pas là-dessus, je me concentre juste sur le fait de revenir. Je n’y ai pas trop réfléchi, je veux juste revenir et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je veux juste jouer. » Reggie Jacskon

via Boston Globe