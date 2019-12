Rick Pitino : « La NBA a changé, chaque match est devenu un All-Star Game »

Véritable légende en NCAA, Rick Pitino a fini par se faire virer de Louisville à cause de méthodes de recrutement illégales. Quelques mois plus tard, après s’être rendu compte qu’aucune franchise ne lui proposerait un poste d’head coach, il a décidé de s’envoler pour l’Europe, direction la Grèce est plus précisément le Panathinaikos en décembre 2018. Un an plus tard, l’expérience l’a manifestement conquis.

« Le basket européen est le meilleur basket que j’ai vu de ma vie, le plus pur. La manière dont ils construisent leur attaque, dont ils continuent de mettre l’accent sur la défense, le coaching… » Rick Pitino.

Tout le contraire de la NBA, qu’il aime apparemment de moins en moins.

« Elle a changé lors des dernières années. Chaque match est devenu un All-Star Game. J’ai parlé à mon fils au téléphone l’autre jour et il m’a dit la même chose. » Rick Pitino.

Rappelons que Pitino sera à la tête de l’équipe de Grèce pour le TQO.

Via Eurohoops.