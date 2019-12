Serge Ibaka au rendez-vous; Fred VanVleet : « Il s’est sacrifié pour le bien de l’équipe »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Cette nuit pour la réception des Wizards de Washington, les champions en titre étaient privés de 3 titulaires : Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell. Seule bonne nouvelle du jour, le retour de Fred VanVleet, touché au genou et absent lors des 5 derniers matchs. Ce dernier a participé au succès des siens avec 18 points à 6/18, 9 rebonds et 8 passes.

« J’aime à penser que j’ai augmenté nos chances de gagner ce soir, même si ça a été moche. » Fred VanVleet

Le principal artisan de ce succès, c’est Serge Ibaka. Relégué sur le banc, il fait le boulot en 6ème homme, mais aussi lorsqu’il est appelé pour avoir plus de responsabilités comme hier soir. Titularisé, il a compilé 23 points à 7/10 dont 2/3 à 3-pts, 10 rebonds et 3 contres.

« Serge est un titulaire. Il s’est sacrifié et sort du banc pour le bien de l’équipe, mais il reste un joueur du calibre d’un titulaire dans cette ligue et il est très bon pour ça. » Fred VanVleet « Il a confiance en lui. Nous avons juste besoin qu’il joue à ce niveau. » Kyle Lowry

Scott Brooks, qui le connait très bien pour l’avoir coaché 6 ans, l’apprécie énormément, n’a pas été surpris.

« Il est aussi passionné, compétiteur et en colère que n’importe qui d’autre sur le terrain, et j’adore ça chez lui. Il est difficile à défendre, car il est puissant » Scott Brooks

Il joue à un très haut niveau ces derniers temps puisqu’il a compilé 3 double-doubles lors des 4 dernières sorties.

Kyle Lowry n’a pas été en reste, endossant parfaitement son rôle de leader, mais pas seulement, avec 26 points à 7/14 dont 3/7 à 3-pts et 9 passes. Il a endossé plusieurs rôles :

« Mentor, scoreur, playmaker, booster de confiance. Je continue de donner confiance aux gars dans ce qu’ils font. Je leur donne le ballon pour m’assurer qu’ils aient leur shoot et s’ils ratent qu’ils ne baissent pas la tête. Je communique avec eux. » Lowry

Via ESPN