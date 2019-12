[Tackomania] Brad Stevens cède à la pression populaire et celle de sa fille : 1ère au TD Garden pour Tacko Fall

Les Boston Celtics sont décimés au poste de pivot avec les absences prolongées de Vincent Poirier et Robert Williams. Par conséquent, les Celtics ont dû appeler Tacko Fall, en two-way contract, et qui était en G-League quasiment depuis le début de la saison. Il n’était pas entré en jeu lors du précédent match, mais cette nuit dans la très large victoire face aux Pistons, le TD Garden n’attendait que ça en fin de rencontre ! Des « We want Tacko! » sont descendus avec insistance des tribunes, poussant Brad Stevens à donner au public ce qu’il voulait.

« Ma famille n’est pas en ville et je leur ai parlé avant la rencontre et je leur parlais de la liste des blessés. Brady (son fils) me posait toutes sortes de questions sur qui allait être en face à face avec Drummond. Kinsley (sa fille) a alors lancé ‘C’est l’heure de donner aux gens ce qu’ils veulent.’ Voilà ce qu’elle a dit. J’ai rigolé lorsque le public chantait, car ce à quoi je pensais c’était Kinsley qui menait tous ces applaudissements. » Brad Stevens

Tacko est donc entré sous l’ovation du public pour sa toute première au TD Garden

« Comme le match était plié, je savais que ça allait arriver, restait juste à savoir quand. Tatum a essayé de me forcer à entrer puis le coach faisait rugir encore plus le public, et il a fini par se tourner genre ‘Tacko, entre.’ Puis ensuite il fallait juste y aller et prendre du plaisir. » Fall

Puis lorsque Tacko a été envoyé sur la ligne des lancers, il a eu droit à des « M-V-P! » Il a également fait lever ce public lorsqu’il a scoré sur une claquette dunk à 32 secondes du buzzer.

Il termine avec 5 points, 2 rebonds, 1 contre et 2 ballons perdus en 5 minutes.

« Je suis bon défensivement, mais il y a des choses que je peux mieux faire. J’ai tellement de potentiel, je ne veux pas me contenter d’être moyen. Je vais continuer de bosser. » Tacko

Via The Athletic