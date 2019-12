Travis Schlenk : « J’ai fait des erreurs stupides, je l’admets. Certaines décisions ne se sont pas avérées payantes »

Après une saison 2018-19 où ils ont agréablement surpris, notamment en fin de saison, en montrant des promesses pour la suite, les jeunes Hawks font un très mauvais début de saison, en grande difficulté avec seulement 6 victoires pour 23 défaites, le pire bilan à l’Est. Cet été les Hawks ont encore recruté beaucoup de jeunes joueurs, et le GM Travis Schlenk, même s’il a re-signé Vince Carter, avoue qu’il a fait une grosse erreur en n’entourant pas assez ces jeunes par des vétérans.

« J’ai fait des erreurs stupides, je l’admets. Certaines décisions ne se sont pas avérées payantes. Vous pouvez écrire ça. C’est ce que j’ai dit aux propriétaires. Quand vous regardez notre effectif, si je pouvais revenir en arrière et changer une chose, c’est que nous n’avons personne avec une voix. » Schlenk

On pourrait penser que Vince Carter endosserait ce rôle, mais c’est plutôt Trae Young qui essaie de le faire, et l est encore très jeune et parfois il ne s’y prend pas très bien. Comme lorsqu’après une défaite face aux Nets il a poussé un coup de gueule qui n’est pas très bien passé et qu’il aurait pu éviter selon The Athletic.

« Vous avez ces gamins qui ont 19, 20, 21 ans et vous leur demandez d’être le leader de gars qui ont 30 ans et qui sont dans la ligue depuis 10 ans, et c’est difficile. Vous leur demandez d’être le visage de la franchise. Mais évidemment il a beaucoup grandi sur le terrain par rapport à l’an passé au même moment, et nous l’avons aussi vu énormément grandir en dehors des terrains. » Schlenk

Le jeune meneur apprend et lorsque face aux Lakers Cam Reddish a raté un shoot décisif, c’est lui qui a été le premier à aller lui remonter le moral.

« Trae a été le premier à aller le voir et lui mettre une tape dans le dos. Ça, c’est du leadership. » Schlenk « J’apprends que l’important c’est surtout de m’occuper de mes responsabilités. Je dois m’assurer que tout le monde dans cette équipe est responsable de ses actions. Je dois veiller sur tout le monde. J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours pensé aux autres en premier. » Young

Les Hawks espèrent que le retour de John Collins et une infirmerie qui désemplit leur permettra de lancer enfin leur saison.

Via The Athletic