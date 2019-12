Al-Farouq Aminu sur la fin de son histoire avec les Blazers : « C’était un peu bizarre »

Al-Farouq Aminu aurait bien poursuivi l’aventure à Portland avec ses potes Evan Turner et Moe Harkless, mais le business en a voulu autrement. Après une finale de conférence Ouest (inattendue) perdue face aux Warriors, les Trail Blazers ont décidé de laisser partir les trois joueurs de façon assez surprenante compte tenu des bons résultats de l’équipe.

« C’était un peu bizarre. Avec Evan et Moe, on en a discuté. C’était bizarre parce qu’on aurait dit qu’on avait mal fait notre boulot, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on a dû se dire à nous-mêmes : ‘Non, on a fait du super boulot’. C’était peut-être une histoire de timing’.

On était stoppé par Golden State à chaque fois. Je n’ai pas le sentiment qu’on ait mal fait notre travail. Ils ont simplement fait du meilleur boulot que nous. Ils avaient l’expérience, c’était une dynastie. C’est un peu comme être dans la division de Tom Brady et dire : ‘Oh, on n’a pas été assez bons’. » Al-Farouq Aminu