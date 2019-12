Davis Bertans envoie un message à la NBA : « Je ne pense pas qu’ils puissent utiliser la même excuse cette année »

L’année dernière et malgré son 47.2% de réussite au moment de l’annonce des participants, Davis Bertans (27 ans, 2,08 m) n’avait pas été convié au concours à 3-points par la NBA. Alors à San Antonio, il avait expliqué que la ligue lui avait dit qu’il ne prenait pas suffisamment de tirs longue distance par match (il était à 4.4 en moyenne). Sauf que parmi les invités, deux joueurs en prenaient moins lui : Seth Curry avec 2.9 tentatives par match (48.5%) et Dirk Nowitzki avec 4 tentatives (42.9%).

« Je jouais à San Antonio. C’était un petit marché. Les gens en dehors de San Antonio suivent rarement l’équipe. Ils essaient de faire venir des gars plus populaires pour faire le show, et c’est plus fun pour les fans. C’est la direction qu’ils ont prise je pense avec Dirk et les frères Curry. » Davis Bertans