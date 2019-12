D’indésirable à indispensable; Jim Boylen : « Pour moi Kris Dunn est prétendant au titre de défenseur de l’année »

- in Chicago Bulls

By Christophe Brouet

Arrivé aux Bulls dans le trade pour Jimmy Butler, Kris Dunn, auteur d’une saison rookie décevante, n’a pas bien plus convaincu aux Bulls, au point qu’il a été mis sur la liste des transferts. Les Bulls n’ont pas réussi à s’en débarrasser cet été, et ces derniers temps ils doivent se dire que ce n’est pas plus mal. En effet, si les Bulls ont remporté 6 de leurs 12 derniers matchs, ce qui les met dans la course aux playoffs, il n’y est pas étranger. Bon défenseur, les Bulls gagnent parce qu’ils défendent mieux, à l’image du dernier quart face à Detroit cette nuit, limité à 18 points.

« Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui si nous défendons. C’est le plus important, défendre et prendre les rebonds. Les rebonds, ça a été notre grosse faiblesse. Mais si nous défendons et que nous prenons les rebonds, je pense que nous pouvons être vraiment bons. » Kris Dunn

Si les Bulls défendent mieux, c’est sans aucun doute en partie grâce à Dunn. Depuis 12 matchs, c’est-à-dire depuis qu’il est arrivé dans le 5 majeur en l’absence de Chandler Hutchinson, les Bulls ont tout simplement le second meilleur defensive rating derrière les Bucks. Cette nuit il a signé 9 points, 4 passes, 3 rebonds et surtout 4 interceptions. Il a désormais 12 matchs à au moins 3 interceptions ce qui fait de lui l’homme qui a intercepté le plus de ballons cette saison.

« C’est un putain de chien. Il n’a peur de rien. C’est un des meilleurs défenseurs. Il relève le défi. Il apporte de l’énergie et de la dureté à l’équipe. Il me parle même lorsque je fais quelque chose de mal. Il me rebooste. J’aime tout ce qu’il fait. » Zach LaVine

Son coach est sous le charme :

« Il nous aide à être organisés des deux côtés du terrain. C’est un super communicant. C’est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Pour moi il est candidat au titre de défenseur de l’année. Il relève le défi, il pense à l’action suivante. Il a progressé offensivement. Sa prise de décision est meilleure. Il devient un joueur complet. Mais son état d’esprit, sa compréhension de son rôle et de son boulot dans le lineup est ce qui fait que ça fonctionne pour nous. » Jim Boylen

Suffisant pour finalement le conserver ?

Via NBC