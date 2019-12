Frank Ntilikina retrouve le banc; Mike Miller : « Il faut un facilitateur »

On le sentait venir depuis l’arrivée de Mike Miller à la tête des Knicks, cela s’est confirmé hier : Frank Ntilikina a été relégué sur le banc, payant ses derniers matchs très discrets et les bonnes sorties d’Elfrid Payton. Ce dernier a gagné sa place dans le 5 majeur, contribuant aux 3 victoires des siens lors des 5 précédentes sorties avec 9.2 points à 42%, 3.2 rebonds, 7.2 passes et 1.5 interception.

« Ce que nous l’avons vu faire constamment depuis qu’il est revenu de blessure, c’est qu’il aide les autres. Et vous avez besoin d’un facilitateur et c’est ce qu’il fait. Il a endossé ce rôle et il fait du très bon boulot. » Miller

Cette nuit ce choix ne s’est pas du tout avéré payant puisqu’après 6 minutes les Bucks menaient 25-8, match plié. Payton a passé 27 minutes sur le terrain pour 6 points à 3/7 dont 0/2 à 3-pts, 5 rebonds, 10 passes, 4 interceptions et 2 ballons perdus pour un +/- de -21. Frank a lui été limité à 10 minutes, pour 4 points à 2/5, 3 rebonds, 2 passes et 2 ballons perdus, pas vraiment bon signe. Et Payton devrait conserver cette place dans le 5 malgré cette déculottée et cette entame catastrophique.

« Il (Payton) joue avec une très grande consistance. Vraiment. »

