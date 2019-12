Jason Kidd, discret et efficace chez les Lakers; Frank Vogel : « On en a rigolé »

Au pays d’Hollywood, on s’attendait à un peu plus de ‘drama’ entre le nouvel head coach et son assistant, en lice pour être nommé coach après le licenciement de Luke Walton et le fiasco Tyronn Lue au printemps.

« On a travaillé dur dès le début pour établir non seulement une relation de travail mais aussi une relation d’amitié, et depuis tout se passe formidablement bien et c’est un point très positif dans ma saison. On est tous les deux très contents de ce que nous essayons d’accomplir en tant que tandem et en tant que coaching staff ici. Il a apporté d’excellentes suggestions dans tous les domaines de notre processus décisionnel. Sur les fins de match, il s’assure qu’on ne se repose pas sur notre avance quand on en a une, qu’on continue à vraiment pousser. » Frank Vogel

Dans la tête de beaucoup, Kidd n’était là que pour attendre le moment où l’ex-coach des Pacers perdrait suffisamment pied pour prendre sa place.

« On en a rigolé. Il y a un respect et une confiance sains. Vraiment, depuis le premier jour, ça n’a jamais été un problème. » Frank Vogel

Avec les joueurs aussi, le courant semble bien passé.

« Il n’agit pas du tout comme ‘Jason Kidd’. Tout le monde est comme ça ici : humble, avec les pieds sur terre. Il ne se vante pas de ce qu’il a fait dans sa carrière. Souvent les anciens aiment raconter leurs histoires, mais il est très humble. C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire, il a de l’expérience en tant que coach NBA, quand il parle tout le monde écoute. » Quinn Cook

Quand c’est nécessaire (et sans doute aussi à différents degrés selon les joueurs à qui il s’adresse), celui qui était réputé pour sa dureté et sa rigueur en tant que head coach des Bucks, peut aussi toujours se montrer très direct.

« Il a été assez dur avec moi durant une ‘film session’ en me disant que si nous voulions aller loin j’allais devoir commencer à être plus agressif. Il est très critique, mais c’est de la critique constructive, et je l’accepte venant d’un des meilleurs arrières de l’histoire. Il est toujours très direct et honnête avec moi. » Rajon Rondo

via The Athletic