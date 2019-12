Kawhi Leonard fait fi des sifflets et remporte avec les Clippers son 1er match à San Antonio depuis son départ

Trois quarts-temps auront suffit à Kawhi Leonard pour décrocher sa première victoire à San Antonio depuis son départ de la franchise en 2018. L’ailier a signé 26 points à 11/16, 7 rebonds, 9 passes et 4 interceptions en 27 minutes dans la victoire 134-109 des Clippers à l’AT&T Center.

Comme lors de ses deux précédentes visites, il a été sifflé par le public lors de la présentation des joueurs puis dès qu’il a touché le ballon avant de passer les 12 dernières minutes assis sur le banc alors que son équipe a pris jusqu’à 33 points d’avance. Lui et Paul George (11 points à 4/11, 5 rebonds, 4 passes) sur le banc, Los Angeles (23 points à 4 inscrits sur seconde chance) a réussi un 12-2 à 7 minutes de la fin (52-44).

Revenu peu de temps après, Leonard a rentré ses trois tentatives de la période et les Clippers (43-36 au rebond, 11 turnovers à 18, 74 points à 40 dans la peinture) ont encore un peu plus mis les voiles, 64-52. Entre le 2ème et le 3ème quart-temps, les Spurs ont encaissé un 41-21. Les Clippers ont compté 6 joueurs à au moins 10 points de Montrezl Harrell (21 points) et Lou Williams (20 points). DeMar DeRozan a terminé meilleur marqueur des Spurs avec 24 points, devant Marco Belinelli et ses 17 unités.