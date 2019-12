La mayonnaise prend; Russell Westbrook : « Un bon équilibre pour notre équipe, pour moo »

Comme prévu, en début de saison, les Houston Rockets, et notamment leur duo de superstars James Harden et Russell Westbrook manquait d’alchimie, mais sur les derniers matchs, il y a clairement des progrès, à l’image de la performance de cette nuit à Phoenix ou jeudi soir à Los Angeles. Le barbu a planté 47 points à 15/27 à 15/27 dont 9/19 à 3-pts et Russell Westbrook 30 points à 11/21, pour en combiné 17 passes décisives. Chacun dans son rôle. Russell Westbrook sur transition pour déstabiliser la défense, et James Harden en isolation sur attaque placée.

« Russell c’est go, go, go, go. Et quand on est sur demi-terrain, c’est un peu plus pour James. » Mike D’Antoni

Ces derniers temps Russell Westbrook évolue à son meilleur niveau avec 33.7 points, 8 rebonds et 6.3 passes lors des 3 dernières sorties

« Je ne sais pas si 30 points c’est une référence ou non, mais Russell joue vraiment bien, il fait énormément de choses. Et James est excellent. » Mike D’Antoni « C’est un bon équilibre pour notre équipe, pour moi. Je pense que cela montre que nous allons dans la bonne direction. » Russell Westbrook

Cette nuit le duo a posé un problème insoluble aux Suns, qui n’ont pu que constater les dégâts et ont encaissé 139 points à 58.6%. Harden a notamment planté 4 tirs à 3-pts en 3 minutes en dernier quart pour porter son total de matchs à au moins 40 points à 89, dépassant ainsi Elgin Baylor (derrière Wilt Chamberlain : 271 –Michael Jordan : 173 –Kobe Bryant : 122)

« Ce sont des MVP, ils mettent ces shoots. L’important c’est comment tu réponds, et il faut continuer de défendre et de jouer juste. » Devin Booker

Le barbu avait à cœur de briller dans l’Arizona, lui qui est sorti de la fac d’Arizona State. Il a reçu une belle ovation à la fin du match.

« La ville m’a donné tellement d’amour avant même que j’arrive en NBA. J’ai le sentiment que c’est mon boulot d’aller sur le terrain et de faire le show. » Harden

