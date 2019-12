Le Harden – Westbrook Show (77 pts combinés !) de trop pour les Suns d’un bon Elie Okobo

10ème victoire en 13 matchs pour les Rockets, portés par un énorme duo James Harden – Russell Westbrook dans leur succès acquis 139-125 à Phoenix samedi soir. Le premier a terminé à 47 points à 15/27 (9/19 à 3-points, 6 rebonds et 7 passes, le second 30 points à 11/21, 4 rebonds et 10 passes, le tout en respectivement 34 et 32 minutes chacun. Clint Capela a lui signé 14 points à 7/8, 17 rebonds et 3 passes pour une équipe de Houston qui a rentré 58.6% de ses tentatives (contre 51.6) !

Harden a marqué 18 points dans le 1er quart (remporté 36-35) puis 11 dans le 2ème et les Rockets (19/41 à 3-points contre 8/28 pour les Suns) étaient devant 70-65 à la pause avec un 61% de réussite aux tirs. L’écart a atteint au maximum les 20 points pour Houston, qui n’a pas perdu un seul des 4 quarts-temps.

Les Suns (6ème défaite consécutive, 11-18) sont bien revenus à 115-107 à 9’37 de la fin mais Houston a sévèrement répondu par un 21-9, avec notamment 4 missiles d’Harden à 3-points en 3 minutes de jeu. Kelly Oubre Jr. a terminé meilleur marqueur des Suns avec 26 points (10/16, 5 rebonds, 4 passes) devant Devin Booker (19 points à 6/16, 6 rebonds, 9 passes) et Elie Okobo, titulaire à la mène en l’absence de Ricky Rubio (malade) et auteur de 17 points à 6/10, 4 rebonds, 3 passes et 1 interception en 30 minutes.