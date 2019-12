Les Clippers marquent l’histoire avec un record de dunks

L’ère Lob City est révolue aux Clippers mais ces derniers continuent de martyriser les cercles. Si c’est dans un autre style, hier soir à San Antonio les Los Angeles Clippers ont réussi pas moins de 20 dunks dans leur victoire. C’est tout simplement un record, même si c’est à mettre entre guillemets puisque la NBA ne comptabilise les dunks que depuis la saison 1996-97.

Les voici :

I'm working on the full video and article about tonight's game, but here's all 20 dunks by the Los Angeles Clippers against the San Antonio Spurs from this evening. It'll only take you about ~90 seconds to get through it all. pic.twitter.com/vcD1OJ4Osh

— Justin Russo (@FlyByKnite) December 22, 2019