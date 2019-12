Les Hawks intéressés par Steven Adams ?

- in Atlanta Hawks

By Christophe Brouet

Les Atlanta Hawks font un début de saison catastrophique et l’absence de John Collins ou encore les blessures n’expliquent pas tout. Il y a notamment un gros manque un poste de pivot et à quelques semaines de la deadline, il ne serait pas surprenant de voir la franchise s’activer pour recruter un big man.

Selon The Athletic il y a un nom qui serait discuté en interne aux Hawks, le Néo-zélandais Steven Adams. Il se murmurait cet été qu’il était sur la liste des transferts et on peut penser qu’il est toujours disponible au bon prix, vu qu’il gagnera la saison prochaine pas moins de 27 millions de dollars avant de devenir free agent en 2021.

Et toujours selon The Athletic, le Thunder serait prêt à recevoir dans un échange un salaire élevé, même sur le long terme. Forcément il faudra y mettre le prix et le prix c’est sans aucun doute des jeunes atouts, ce que possèdent les Hawks, que ce soit des tours de draft ou des jeunes joueurs.