Sur 3 défaites de rang, les Sixers n’avaient pas d’autre choix cette nuit que de s’imposer face à un adversaire bien plus faible qu’eux sur leur parquet : les Wizards. L’adversaire parfait pour retrouver la victoire et pour s’entraîner face à une zone qui leur a posé tellement de soucis dernièrement. Ils n’ont pas failli en s’imposant largement sur le score de 125-108.

Face aux Mavs et au Heat, ils avaient eu de grandes difficultés face à la zone et si certains pouvaient avoir tendance à mettre notamment en lumière le manque de shoot de Ben Simmons, qui amplifiait les soucis face aux zones, Brett Brown le voyait justement comme une solution, dans un rôle plutôt d’ailier fort.

« Je ne vois pas les soucis face à la zone tant que ça pointer vers Ben. Ben peut avoir son plus gros impact face à la zone en bougeant beaucoup, et en allant chercher les rebonds offensifs. Il est tellement athlétique, rapide pour aller au rebond. Pour moi c’est là qu’il peut avoir le plus gros impact face aux défenses de zone » Brown