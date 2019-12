Milwaukee prend ses distances avec les Lakers en dominant au Madison Square Garden; Giannis en triple-double

- in Milwaukee Bucks

By ClemFiz

Ce fût une bonne soirée pour les frères Antetokounmpo à New York samedi soir : le premier, Giannis, a terminé en triple-double (son troisième de la saison) avec 22 points à 8/10, 11 rebonds et 10 passes dans la victoire 123-102 des Bucks au Madison Square Garden. Le second – mais aussi l’aîné – Thanasis, a signé le highlight de la soirée avec une grosse claquette dunk main gauche ligne de fond qui a donné 20 points d’avance aux siens en fin de match.

Meilleur bilan NBA (26-4, les Lakers sont 2èmes avec 24-5), Milwaukee (18/43 à 3-points contre 9/30, 20 points à 9 sur seconde chance, 19 points à 14 sur ballons perdus malgré un nombre de turnovers plus élevé) a réussi ses 6 premières tentatives à 3-points et a vite pris l’avantage 17-4 puis 23-6, avant que ce dernier ne monte jusqu’à 29 unités.

Le triple-double était validé après seulement 23 minutes de jeu dans le 3ème quart pour Giannis. Auteur de lui et sans Wesley Matthews et Eric Bledsoe, Khris Middleton a signé 23 points, Kyle Korver 17. Julius Randle a signé 20 points et 8 rebonds pour les Knicks (qui ont raté 9 de leurs 10 premiers tirs), battus pour la 2ème fois d’affilée.

Leur dernière défaite contre les Bucks (132-88) s’était suivie du licenciement de David Fizdale. Frank Ntilikina, sorti du 5, n’a joué que 9 minutes pour 4 points à 2/5, 3 rebonds et 2 passes. New York a été dominé 37-23 dans le 1er quart puis 27-16 dans le 3ème avant de réduire un peu l’écart grâce à un 32-28 en leur faveur dans les 12 dernières minutes.